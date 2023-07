Visite de l’ aéroport Aéroport International Amiens Henry Potez Méaulte Catégories d’Évènement: Méaulte

Somme Visite de l’ aéroport Aéroport International Amiens Henry Potez Méaulte, 22 septembre 2023, Méaulte. Visite de l’ aéroport Vendredi 22 septembre, 17h00 Aéroport International Amiens Henry Potez Sur inscription et pièce d identité Aéroport International Amiens Henry Potez 80300 Méaulte Méaulte 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0322751642 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T17:00:00+02:00 – 2023-09-22T18:30:00+02:00

2023-09-22T17:00:00+02:00 – 2023-09-22T18:30:00+02:00 Visite aéroport avions Office de tourisme du Pays du Coquelicot Détails Catégories d’Évènement: Méaulte, Somme Autres Lieu Aéroport International Amiens Henry Potez Adresse 80300 Méaulte Ville Méaulte Departement Somme Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Aéroport International Amiens Henry Potez Méaulte

Aéroport International Amiens Henry Potez Méaulte Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meaulte/