Somme Fête de l’aviation à l’aéroport Aéroport International Amiens Henry Potez Méaulte, 22 septembre 2023, Méaulte. Fête de l’aviation à l’aéroport 22 et 23 septembre Aéroport International Amiens Henry Potez Entrée libre Pendant deux jours, l’aéroport Amiens – Henry Potez se met aux couleurs de la fête nationale de l’aviation et ouvre ses portes et plusieurs activités au public. Programme Vendredi 22 septembre 14h : Découverte du Douglas DC-3 « Dakota », avion qui s’est illustré lors du Débarquement des Alliés le 6 juin 1944 (carte d’identité obligatoire – 20 pers. max).

: Visite du Douglas DC-3 « Dakota » 17h : visites de l’aéroport international Amiens – Henry Potez. Gratuit et places limitées. Complet Samedi 23 septembre 12h30 : foodtruck « Au petits Encas »

: foodtruck « Au petits Encas » Vols découvertes de 20min en ULM (60€/personne), en planeur (70€/personne), en DR400 (60€/personne)

en ULM (60€/personne), en planeur (70€/personne), en DR400 (60€/personne) stands « ateliers pour enfants »

exposition sur l’aviation

15h : visite de l’aéroport pour les 8-12 ans. Gratuit et places limitées. Sur inscription au 03 22 75 16 42 (carte d’identité obligatoire)

Soirée « Équinoxe des étoiles » à la tombée de la nuit.

