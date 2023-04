Meeting Aérien International de la Somme- Hauts-de-France Aéroport International Amiens Henry Potez Méaulte Catégories d’Évènement: Méaulte

Somme

Meeting Aérien International de la Somme- Hauts-de-France Aéroport International Amiens Henry Potez, 27 août 2023, Méaulte. Meeting Aérien International de la Somme- Hauts-de-France Dimanche 27 août, 10h00 Aéroport International Amiens Henry Potez 15 € adultes et 7 € enfant de moins de 10 ans La Marine nationale sera mise à l’honneur pour cette édition et à cet effet elle annonce une large représentation avec ses différentes composantes aériennes et notamment le Groupe Aérien Embarqué avec les Rafale Marine de la Chasse Embarquée , le Grumman EC2 Hawkeye avion radar d’Observation Aérienne et de Commandement, sera également présent l’avion de Patrouille Maritime Breguet Atlantique 2, l’avion d’entraînement Xingu ,enfin pour que la panoplie soit parfaite les hélicoptères NH 90 Caïman et Dauphin Marine seront également présents. Aéroport International Amiens Henry Potez 80300 Méaulte Méaulte 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323620000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/meeting-aerien-international-hdf-billet/idmanif/550450?fbclid=IwAR1xRK_PxoLom2FxVO0Cbiw6dpYztwk0ZyWZy9T_H4Pa3-1fww8ay8h5UEw »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00 Bleu Ciel Organisation

Détails Catégories d’Évènement: Méaulte, Somme Autres Lieu Aéroport International Amiens Henry Potez Adresse 80300 Méaulte Ville Méaulte Departement Somme Lieu Ville Aéroport International Amiens Henry Potez Méaulte

Aéroport International Amiens Henry Potez Méaulte Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meaulte/

Meeting Aérien International de la Somme- Hauts-de-France Aéroport International Amiens Henry Potez 2023-08-27 was last modified: by Meeting Aérien International de la Somme- Hauts-de-France Aéroport International Amiens Henry Potez Aéroport International Amiens Henry Potez 27 août 2023 Aéroport International Amiens Henry Potez Méaulte Méaulte

Méaulte Somme