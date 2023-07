Aéro-Club de Rouen Normandie Aéroport de Rouen-Vallée de Seine Boos, 3 juillet 2023, Boos.

Boos,Seine-Maritime

Affilié à la Fédération Française d’Aéronautique, l’Aéro-Club Rouen Normandie vous propose de découvrir et pratiquer le pilotage d’avion avec la possibilité de réaliser tout au long de l’année des vols découverte (autour de Rouen et sa région) seul….

Aéroport de Rouen-Vallée de Seine

Boos 76520 Seine-Maritime Normandie



Part of the Fédération Française d’Aéronautique (French Federation of Aeroclubs), the Flying Club Rouen Normandie offers training courses for various pilot licences (private pilot licence, pilot certificate, light aircraft pilot licence), training…

Afiliado a la Federación Aeronáutica Francesa, el Aéro-Club Rouen Normandie le ofrece la oportunidad de descubrir y practicar el pilotaje de aviones con la posibilidad de realizar vuelos de descubrimiento (alrededor de Rouen y su región) durante todo el año…

Der Aéro-Club Rouen Normandie ist Mitglied der Fédération Française d’Aéronautique und bietet Ihnen die Möglichkeit, das Fliegen von Flugzeugen zu entdecken und zu praktizieren. Sie können das ganze Jahr über Schnupperflüge (rund um Rouen und Umgebung) allein unternehmen…

