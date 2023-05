Salon du Bourget 2023 aéroport de Paris Le Bourget Gonesse Catégories d’Évènement: Gonesse

Val-d'Oise Salon du Bourget 2023 aéroport de Paris Le Bourget, 19 juin 2023, Gonesse. Salon du Bourget 2023 19 – 25 juin aéroport de Paris Le Bourget sur inscription Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace est organisé par le SIAE, filiale du GIFAS , Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales. La 54e édition du Salon aura lieu au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget en juin 2023 et réunira de nouveau l’ensemble des acteurs de l’industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques. Les 4 premiers jours du Salon seront réservés aux Professionnels suivis de 3 jours pour le Grand Public. aéroport de Paris Le Bourget aéroport de Paris Le Bourget Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.siae.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

