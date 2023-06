Aéro-club de Brive Aéroport de Brive Vallée de la Dordogne Nespouls, 28 juin 2023, Nespouls.

Nespouls,Corrèze

Aéromodélisme sur la commune du Pescher. avion et voltige aérienne à Brive.

Autre agrément : ministère des transports.

Vol à moteur, vol à voile, voltige

Ecole pour chacune de ces activtés.

Ouverture 7 jours sur 7..

Lundi à ; fin : . .

Aéroport de Brive Vallée de la Dordogne

Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Tuition available for each of the following activities: motorised aircraft flying, gliding, aerobatics (in Brive), model aircraft (in Le Pescher). Courses excluding accommodation. Open daily, all year round.

Aeromodelismo en el municipio de Le Pescher. Aviones y acrobacias aéreas en Brive.

Otras autorizaciones: Ministerio de Transportes.

Vuelo motorizado, vuelo sin motor, acrobacia aérea

Escuela para cada una de estas actividades.

Abierta los 7 días de la semana.

Modellflug in der Gemeinde Le Pescher. Flugzeug und Kunstflug in Brive.

Sonstige Zulassung: Ministerium für Verkehr.

Motorflug, Segelflug, Kunstflug

Schule für jede dieser Aktivitäten.

Öffnungszeiten: 7 Tage pro Woche.

Mise à jour le 2023-06-07 par Corrèze Tourisme