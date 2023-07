Visites pour les 95 Ans de l’aéroport Aéroport de Bourges Bourges, 17 septembre 2023, Bourges.

Visites pour les 95 Ans de l’aéroport Dimanche 17 septembre, 10h00 Aéroport de Bourges Par groupes de 10 personnes.

Visite des locaux : aérogare et tour de contrôle

Exposition et explications sur le matériel incendie et le tracteur pour avions.

Aéroport de Bourges Rue Pierre-Latécoère, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 20 55 64 https://www.bourges.aeroport.fr/ https://www.facebook.com/BourgesAeroport [{« type »: « phone », « value »: « 0248205564 »}, {« type »: « email », « value »: « bourges.aeroport@edeis.com »}] Services aéroportuaires depuis 1928. Parking gratuit – Bus de ville (ligne 4 ou 8)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@ Edeis Aéroport Bourges