« FRANÇAIS…VOICI NOTRE CAMPEMENT 39-45 » : une manifestation sur la Résistance et la Seconde Guerre mondiale

Samedi 16 septembre, 09h00
Aéroport de Bellegarde

Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, le musée de la Résistance de Limoges participera à la manifestation : « FRANÇAIS…VOICI NOTRE CAMPEMENT 39-45 » organisée par l'association des Amis de Bellegarde.

Venez découvrir quelques objets du musée de la Résistance et participez aux ateliers morse, imprimerie clandestine et codes secrets.

Aéroport de Bellegarde
41 avenue du Général Chambe, 87100 Limoges
Limoges 87430
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

L'aéroport de Limoges-Bellegarde est un aéroport international situé à Bellegarde, dans la commune de Limoges. En plus de la desserte de Limoges, il sert aussi de porte d'entrée au Limousin. Le premier aérodrome de Limoges fut ouvert au Mas de l'Age dans la commune de Couzeix dans les années 1920 puis a été transféré à Feytiat, sur le terrain de l'actuel golf municipal, en 1933. La compagnie Air Limousin y assura ses premiers services d'avion taxi à partir de 1967 avant d'offrir ses premières lignes régulières à Bellegarde.

