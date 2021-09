Aigondigné Aigondigné Aigondigné, Deux-Sèvres Aéromodélisme : journée de découverte Aigondigné Aigondigné Catégories d’évènement: Aigondigné

Deux-Sèvres

Aéromodélisme : journée de découverte Aigondigné, 3 octobre 2021, Aigondigné. Aéromodélisme : journée de découverte 2021-10-03 15:00:00 – 2021-10-03 18:00:00

Aigondigné Deux-Sèvres Aigondigné Aéromodélisme : journée de découverte Dimanche 3 octobre de 15h à 18h à Tauché (Aigondigné) Le Club Aéromodélisme de Tauché-Sainte Blandine propose une journée de découverte en remplacement de la journée du 19 septembre qui a été annulée pour cause de mauvais temps. Initiation d’avion en double commande (gratuit) et vols de démonstration. Gratuit Aéromodélisme : journée de découverte Dimanche 3 octobre de 15h à 18h à Tauché (Aigondigné)

Initiation d’avion en double commande (gratuit) et vols de démonstration. Gratuit +33 5 49 05 90 19 Aéromodélisme : journée de découverte Dimanche 3 octobre de 15h à 18h à Tauché (Aigondigné) Le Club Aéromodélisme de Tauché-Sainte Blandine propose une journée de découverte en remplacement de la journée du 19 septembre qui a été annulée pour cause de mauvais temps. Initiation d’avion en double commande (gratuit) et vols de démonstration. Gratuit Mairie Aigondigné dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aigondigné, Deux-Sèvres Autres Lieu Aigondigné Adresse Ville Aigondigné lieuville 46.25539#-0.26756