Aérolive et Feu d’artifice

Aérolive et Feu d’artifice, 5 août 2022, . Aérolive et Feu d’artifice

2022-08-05 20:30:00 – 2022-08-05 Aérolive est un festival régional, itinérant et gratuit qui de mai à septembre propose plus de 25 dates partout en Normandie.

À la campagne, à la mer et/ou dans les grandes agglomérations, Aérolive passera forcément près de chez vous!

Le festival a su s’implanter comme l’un des évènements majeurs pour la promotion de la scène régionale: venez découvrir les groupes normands qui feront l’actualité de demain ! Aérolive est un festival régional, itinérant et gratuit qui de mai à septembre propose plus de 25 dates partout en Normandie. À la campagne, à la mer et/ou dans les grandes agglomérations,… +33 2 31 91 12 61 https://www.colleville-montgomery.fr/ Aérolive est un festival régional, itinérant et gratuit qui de mai à septembre propose plus de 25 dates partout en Normandie.

À la campagne, à la mer et/ou dans les grandes agglomérations, Aérolive passera forcément près de chez vous!

Le festival a su s’implanter comme l’un des évènements majeurs pour la promotion de la scène régionale: venez découvrir les groupes normands qui feront l’actualité de demain ! dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville