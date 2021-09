Aérolive 2021 Rai, 2 octobre 2021, Rai.

Aérolive 2021 2021-10-02 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-03 20:00:00 20:00:00

Rai Orne Rai

Pendant trois jours, la ferme de Rai se transforme en véritable chantier de création

Les groupes Servo, The Eternal Youth, Tendresse, Unschooling, Meaning Of Tales et Télescope auront la possibilité de travailler leurs spectacles dans différente configuration (grande scène – petite scène).

Pour mettre en pratique ces cessions de travail, le samedi à 20h et le dimanche à 15h, place aux concerts !

Les concerts et les résidences sont bien évidemment accessibles au public, alors VENEZ (et invitez tous vos copains-copines) !

| SAMEDI

Résidences

° GRANDE SCENE : 10h – Servo / 14h – The Eternal Youth / 17h – Unschooling

° PETITE SCENE : 12h – Meaning Of Tales / 16h – Tendresse

Concerts – 20h

° GRANDE SCENE : The Eternal youth / Servo / Unschooling

° PETITE SCENE : Tendresse / Meaning of Tales

| DIMANCHE

Résidences

° GRANDE SCENE : 10h Télescope / 13h Meaning of Tales

Concerts – 15h

° GRANDE SCENE : Meaning of Tales / Télescope

BONUS & INFOS PRATIQUES

Présence des indispensables disquaires Trock’son !

Bar et Restauration sur place

Entrée gratuite

Pass sanitaire obligatoire

dernière mise à jour : 2021-09-24 par