AÉROLAB | Veik Hérouville-Saint-Clair, 27 octobre 2021

Aérolab, ce sont les tournées d’hiver du label TFT : une fois par mois d’octobre à mai Aérolab organise une tournée de 4 dates consécutives pour un groupe. Et aujourd’hui c’est avec VEIK !

Le trio caennais Veik propose son premier album Surrounding Structures sur Fuzz Club Records. Centré autour de synthés analogiques vintage et d’une instrumentation abrasive, le post-punk expérimental du groupe prend ses racines dans l’avant-garde des années 70, principalement dans le Krautrock et la No Wave. Ils s’inspirent de groupes tels qu’Implog, Suicide ou Indoor Life, tout en évoluant dans un monde similaire aux contemporains Beak>, Suuns et Girl Band.

Ce nouvel album Surrounding Structures fait suite à une série d’EP, de singles et de tournées en Europe durant lesquelles ils ont partagé des scènes avec The Soft Moon, Tomaga et Vanishing Twin.

À l’écoute de leur musique, on comprend rapidement comment les formes et les textures abrasives de l’architecture brutaliste se manifestent dans leur musique. Par ailleurs, ils affirment que le titre de l’album, Surrounding Structures, fait également référence aux «structures sociales et physiques qui nous entourent et qui nous façonnent en tant qu’individu et collectif.»

