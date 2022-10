AEROLAB #8 – Agathe Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

AEROLAB #8 – Agathe Caen, 19 octobre 2022, Caen. AEROLAB #8 – Agathe

8 espace André Malraux Bibliothèque de la Grâce de Dieu Caen Calvados Bibliothèque de la Grâce de Dieu 8 espace André Malraux

2022-10-19 – 2022-10-19

Bibliothèque de la Grâce de Dieu 8 espace André Malraux

Caen

Calvados Agathe, artistes ébroïcienne aux accents folk, blues et pop-indé, ouvrira la 8ème saison Aérolab avec 5 concerts en Normandie. Le 19 octobre elle sera à la Bibliothèque de la Grâce de Dieu !

fériéAprès un premier EP enregistré en 2016 et un début de carrière seule avec sa guitare, Agathe s’est entourée de musicien.e.s pour produire un premier album plus orchestré et finement ciselé.

Prévu fin 2022/courant 2023, cet album dévoilera une ambiance dense et aérienne sur des airs de pop-folk ténébreuse. Agathe, artistes ébroïcienne aux accents folk, blues et pop-indé, ouvrira la 8ème saison Aérolab avec 5 concerts en Normandie. Le 19 octobre elle sera à la Bibliothèque de la Grâce de… lucie@tftlabel.com +33 6 72 29 29 42 https://www.tftlabel.com/aerolab/ Bibliothèque de la Grâce de Dieu 8 espace André Malraux Caen

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Caen Calvados Bibliothèque de la Grâce de Dieu 8 espace André Malraux Ville Caen lieuville Bibliothèque de la Grâce de Dieu 8 espace André Malraux Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

AEROLAB #8 – Agathe Caen 2022-10-19 was last modified: by AEROLAB #8 – Agathe Caen Caen 19 octobre 2022 8 espace André Malraux Bibliothèque de la Grâce de Dieu Caen Calvados caen Calvados

Caen Calvados