Sortie loisirs : Chute libre indoor et réalité virtuelle Aérokart, 11 février 2023, Argenteuil.

Sortie loisirs : Chute libre indoor et réalité virtuelle Samedi 11 février 2023, 13h30 Aérokart

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les lycéens de 12 à 15 ans sur inscription en ligne

Aérokart 199/203 Route de Pontoise, 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d'Oise Île-de-France

Profitez pleinement de votre vol grâce à nos moniteurs passionnés et expérimentés qui vous accompagnent tout au long de cette aventure inoubliable :

Mise à disposition d'un casque et d'une combinaison spécifiques à la pratique de la chute libre en soufflerie.

Briefing de 10-15 minutes pour vous apprendre les bons gestes et les règles de sécurité.

2 minutes de vol (soit l'équivalent de 3 sauts en parachute à 3800m !) avec votre moniteur pour vivre les sensations de la chute libre.

https://www.youtube.com/watch?v=y-l16KLQvYo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T13:30:00+01:00

2023-02-11T20:30:00+01:00 ©Aérokart

Détails Catégories d’évènement: Argenteuil, Val-d'Oise Autres Lieu Aérokart Adresse 199/203 Route de Pontoise, 95100 Argenteuil Ville Argenteuil Age minimum 12 Age maximum 15 lieuville Aérokart Argenteuil Departement Val-d'Oise

