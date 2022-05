Aerofestival 2022 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Aerofestival 2022 Villeneuve-sur-Lot, 23 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot. Aerofestival 2022 Villeneuve-sur-Lot

2022-05-23 – 2022-05-29

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne La Ville de Villeneuve-sur-Lot est fière de s’associer à l’Aéroclub de Rogé pour la renaissance du mythique meeting aérien villeneuvois qui devient ” L’ Aerofestival de Villeneuve-sur-Lot”.

Du 23 au 29 mai, sous l’égide de l’Aéroclub, cette compétition de voltige va réunir les 50 meilleurs pilotes français. La Ville de Villeneuve-sur-Lot est fière de s’associer à l’Aéroclub de Rogé pour la renaissance du mythique meeting aérien villeneuvois qui devient ” L’ Aerofestival de Villeneuve-sur-Lot”. La Ville de Villeneuve-sur-Lot est fière de s’associer à l’Aéroclub de Rogé pour la renaissance du mythique meeting aérien villeneuvois qui devient ” L’ Aerofestival de Villeneuve-sur-Lot”.

Du 23 au 29 mai, sous l’égide de l’Aéroclub, cette compétition de voltige va réunir les 50 meilleurs pilotes français. Aeroclub de Rogé & Mairie Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Aerofestival 2022 Villeneuve-sur-Lot 2022-05-23 was last modified: by Aerofestival 2022 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 23 mai 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne