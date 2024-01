14e Brocante Aéronautique de Champagne Aérodrome Saint-Dizier Robinson Saint-Dizier, samedi 6 avril 2024.

14e Brocante Aéronautique de Champagne Brocante aéronautique gratuite à Saint-Dizier, les 6 et 7 avril 2024, de 9hà 18h, pour les passionnés d’histoire et aviation. 6 et 7 avril Aérodrome Saint-Dizier Robinson Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

La Brocante Aéronautique de Champagne invite le public à la 14e édition de cet événement unique, célébrant 80 ans de la libération. Se déroulant au site aéroclub Saint-Dizier Robinson, les festivités auront lieu le samedi 6 et le dimanche 7 avril de 9h à 18h.

L’accès est gratuit pour tous.

C’est une occasion exceptionnelle pour les amateurs d’aviation, de brocantes et d’histoire de plonger dans un univers riche en patrimoine.

Pour plus d’informations, les visiteurs peuvent consulter le site www.stdizieraeroretro.com ou contacter l’organisateur au 06 88 00 92 01.

Aérodrome Saint-Dizier Robinson 34 rue Godard Brulliard, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« link »: « http://www.stdizieraeroretro.com »}]

Loisirs

