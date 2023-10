Après-midi d’animations Aérodrome, route d’Ancône Montélimar, 25 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Les vacances d’Automne approchent. Les après-midis d’animations sont de retour au Musée! Au programme : jeu de piste, visites guidées, visites de cockpits, démonstration d’Atelier Bois, animations diverses ….

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

Aérodrome, route d’Ancône Chemin de l’Entrée de l’aérodrome

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Autumn vacations are approaching. Afternoon activities are back at the Museum! On the program: treasure hunts, guided tours, cockpit visits, Atelier Bois demonstrations, various activities?

Se acercan las vacaciones de otoño. Vuelven las actividades de tarde al Museo En el programa: búsquedas del tesoro, visitas guiadas, visitas a la cabina, demostraciones en talleres de madera, actividades diversas..

Die Herbstferien stehen vor der Tür. Das Museum bietet wieder Nachmittagsaktivitäten an! Auf dem Programm stehen: Schnitzeljagd, Führungen, Cockpitbesichtigungen, Vorführung der Holzwerkstatt, verschiedene Animationen?

Mise à jour le 2023-10-13 par Montélimar Tourisme Agglomération