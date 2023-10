La ville aux enfants – Aviation – Prends les commandes ! Aérodrome Rives d’Andaine, 29 octobre 2023, Rives d'Andaine.

Rives d’Andaine,Orne

Proposé par l’Aéroclub d’Andaine.

L’aérodrome des Bruyères met plein gaz pour ses portes ouvertes au jeune public lors de la « La Ville aux enfants » :

• Présentation des activités aéronautiques proposées sur le tarmac de Rives d’Andaines (avion, Ulm, planeur, autogire, etc.),

• Prise des commandes de simulateurs de vols, les pilotes : c’est vous !

• Présentation et information sur le BIA (Brevet Initiation Aéronautique),

• Visite complète et pédagogique de la plateforme.

• À partir de 7 ans (2 groupes : 7-10 ans et 11-15 ans). 32 enfants, répartis en groupes de 8 enfants par tranche d’âge, accompagnés des parents (30 min. par activité)..

2023-10-29 10:00:00 fin : 2023-10-29 12:30:00. .

Aérodrome Lieu-dit Les Bruyères

Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie



Proposed by the Aéroclub d’Andaine.

The Bruyères aerodrome goes full throttle for its open house for the young public during « La Ville aux enfants »:

? Presentation of aeronautical activities on the Rives d?Andaines tarmac (airplane, Ulm, glider, autogyro, etc.),

? Take control of flight simulators: you are the pilot!

? Presentation and information on the BIA (Brevet Initiation Aéronautique),

? Complete, educational tour of the platform.

? From age 7 (2 groups: 7-10 and 11-15). 32 children, divided into groups of 8 per age group, accompanied by parents (30 min. per activity).

Propuesto por el Aéroclub d’Andaine.

El aeródromo de Bruyères se vuelca en sus jornadas de puertas abiertas para jóvenes durante « La Ville aux enfants »:

? Presentación de la oferta de actividades aeronáuticas en la pista de Rives d’Andaines (avión, Ulm, planeador, autogiro, etc.),

? Tomar los mandos de los simuladores de vuelo: ¡vosotros sois los pilotos!

? Presentación e información sobre el BIA (Brevet Initiation Aéronautique),

? Un recorrido completo y pedagógico por la plataforma.

? Para niños a partir de 7 años (2 grupos: 7-10 y 11-15). 32 niños, divididos en grupos de 8 niños por grupo de edad, acompañados por sus padres (30 min. por actividad).

Angeboten vom Aéroclub d’Andaine.

Der Flugplatz von Bruyères gibt Vollgas für seinen Tag der offenen Tür für das junge Publikum während der « Kinderstadt »:

? Vorstellung der auf dem Rollfeld von Rives d’Andaines angebotenen Luftfahrtaktivitäten (Flugzeug, Ulm, Segelflugzeug, Tragschrauber usw.),

? Übernahme der Steuerung von Flugsimulatoren, die Piloten: Sie sind es!

? Vorstellung und Information über das BIA (Brevet Initiation Aéronautique),

? Vollständige und pädagogische Besichtigung der Plattform.

? Ab 7 Jahren (2 Gruppen: 7-10 Jahre und 11-15 Jahre). 32 Kinder, aufgeteilt in Gruppen von 8 Kindern pro Altersgruppe, in Begleitung der Eltern (30 Min. pro Aktivität).

