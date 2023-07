Balade Botanique Aérodrome Pays de Belvès, 2 juillet 2023, Pays de Belvès.

Pays de Belvès,Dordogne

Balade botanique : plantes comestibles et médicinales.

L’objectif étant d’établir une fiche botanique de chacune des plantes rencontrées, la plus complète possible. 5 plantes maximum.

Animé par Christian et Nathalie, amateurs et passionnés de plantes.

La balade sera suivie par une auberge espagnole.

2023-07-02 fin : 2023-07-02 . .

Aérodrome

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Botanical walk: edible and medicinal plants.

The aim is to draw up as complete a botanical record as possible for each plant encountered. 5 plants maximum.

Led by Christian and Nathalie, plant enthusiasts.

The walk will be followed by a « auberge espagnole

Paseo botánico: plantas comestibles y medicinales.

El objetivo es elaborar una ficha botánica lo más completa posible de cada planta encontrada. 5 plantas como máximo.

Dirigido por Christian y Nathalie, amantes y entusiastas de las plantas.

El paseo irá seguido de una « auberge espagnole

Botanischer Spaziergang: essbare und medizinische Pflanzen.

Ziel ist es, eine möglichst vollständige botanische Karteikarte für jede der angetroffenen Pflanzen zu erstellen. maximal 5 Pflanzen.

Geleitet von Christian und Nathalie, Amateuren und Pflanzenliebhabern.

Im Anschluss an den Spaziergang wird eine Auberge espagnole angeboten

Mise à jour le 2023-06-27 par Périgord Noir Vallée Dordogne