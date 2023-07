Compétition de Parachutisme Aérodrome Le Blanc, 21 juillet 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Compétition de parachutisme ascensionnel organisée par la Ligue Centre avec le concours de l’EFP Le blanc, du Parachute Club du Berry et de l’école de parachutisme ascensionnel de l’aéroclub Loudunais..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . EUR.

Aérodrome

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Parasailing competition organized by the Ligue Centre in conjunction with EFP Le Blanc, the Parachute Club du Berry and the Loudunais flying club’s parasailing school.

Competición de paravelismo organizada por la Liga Centro en colaboración con el EFP Le Blanc, el Parachute Club du Berry y la escuela de paravelismo del club de vuelo Loudunais.

Wettkampf im Fallschirmaufstieg, der von der Ligue Centre mit Unterstützung der EFP Le blanc, des Parachute Club du Berry und der Schule für Fallschirmaufstieg des Aeroclubs Loudunais organisiert wird.

