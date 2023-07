Cap 33 : Découvertes gratuites Aérodrome La Réole, 26 juillet 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Après-midi découvertes à l’aérodrome de La Réole tous les mercredis de 15h à 19h.

-Aéromodélisme démonstration et pilotage en double commande de 15h à 19h

-Balade à la fraiche départ 19h randonnée de 8-10km.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 19:00:00. EUR.

Aérodrome

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discovery afternoons at La Réole aerodrome every Wednesday from 3pm to 7pm.

-Aeromodelling demonstration and dual control piloting from 3pm to 7pm

-Cool walk starting at 7pm 8-10km hike

Tardes de descubrimiento en el aeródromo de La Réole todos los miércoles de 15.00 a 19.00 h.

-Demostración de aeromodelismo y pilotaje en doble mando de 15h a 19h

-Caminata refrescante a partir de las 19:00 h. Recorrido de 8 a 10 km

Entdeckungsnachmittage auf dem Flugplatz von La Réole jeden Mittwoch von 15:00 bis 19:00 Uhr.

-Modellflug Demonstration und Steuern mit Doppelsteuerung von 15 bis 19 Uhr

-Spaziergang in der Kühle Abfahrt 19 Uhr Wanderung von 8-10 km

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers