Cervolix Aérodrome Issoire – Le Broc Le Broc, 7 octobre 2023, Le Broc.

Le Broc,Puy-de-Dôme

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité » Antoine de St Exupéry. La féérie de Cervolix se dévoile sur l’aérodrome d’Issoire – le Broc.

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Aérodrome Issoire – Le Broc

Le Broc 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Make your life a dream, and a dream a reality » Antoine de St Exupéry. The enchantment of Cervolix unveiled at Issoire – le Broc aerodrome

« Haz de tu vida un sueño, y de un sueño una realidad » Antoine de St Exupéry. El encanto de Cervolix desvelado en el aeródromo de Issoire – le Broc

« Mach aus deinem Leben einen Traum und aus einem Traum eine Wirklichkeit » Antoine de St Exupéry. Der Zauber von Cervolix entfaltet sich auf dem Flugplatz von Issoire – le Broc

