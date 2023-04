visite du Musée Aéronautique Presqu’Île Côte d’Amour aérodrome Escoublac 44500 LA BAULE La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

visite du Musée Aéronautique Presqu'Île Côte d'Amour 16 et 17 septembre aérodrome Escoublac 44500 LA BAULE entrée libre dons acceptés association reconnue d'intérêt général visite commentée de nos installations sur l'aérodrome d'Escoublac présentation de nos appareils restaurés en état de vol Caudron Luciole 1937 Morane Saunier 1937 Wag aéroPiper J3 Bulldog 1972 et de nos chantiers en cours Mauboussin corsaire année 1940 SIPA 903 1950 North Américan A641940 Nord 1101 1948. Présentation de notre simulateur de vol intégrant le pilotage de nos appareils. aérodrome Escoublac crée en 1917 l'association MAPICA restaure des aéronefs de collection depuis 1980 une dizaine de restaurations pour remise en état de vol ont été effectuées parking automobiles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

