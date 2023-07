Aéro-Club Roger Sommer Aérodrome Douzy, 12 juillet 2023, Douzy.

Douzy,Ardennes

Vous vous sentez pousser des ailes ? Venez découvrir les Ardennes vues du ciel à bord d’un avion de tourisme ou d’un ULM. Le décollage se fera depuis l’aérodrome de Douzy..

fin : . .

Aérodrome Route de Mouzon

Douzy 08140 Ardennes Grand Est



Feel your wings growing? Come and discover the Ardennes from the sky aboard a tourist plane or microlight. Take-off will be from the Douzy aerodrome.

¿Tienes ganas de que te crezcan alas? Venga a descubrir las Ardenas desde el aire a bordo de un avión turístico o un ultraligero. El despegue será desde el aeródromo de Douzy.

Fühlen Sie sich wie Flügel wachsen? Entdecken Sie die Ardennen aus der Vogelperspektive an Bord eines Sportflugzeugs oder eines Ultraleichtflugzeugs. Der Start erfolgt vom Flugplatz Douzy aus.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme