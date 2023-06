Baptême de l’air à Belval Aérodrome des Ardennes Belval, 30 juin 2023, Belval.

Belval,Ardennes

Baptême de l’air pour une personne depuis l’aérodrome de Belval.Vidéo de votre vol offerte..

à ; fin : . EUR.

Aérodrome des Ardennes

Belval 08090 Ardennes Grand Est



Baptism of the air for one person from Belval aerodrome, free video of your flight.

Primer vuelo para una persona desde el aeródromo de Belval, con un vídeo gratuito de su vuelo.

Flugtaufe für eine Person vom Flugplatz Belval aus.Video Ihres Fluges kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-23 par Ardennes Tourisme