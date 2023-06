Bal trad et repas au Cabanon avec Tradosphère Aérodrome de Serres – La Bâtie, La Bâtie-Montsaléon (05) Bal trad et repas au Cabanon avec Tradosphère Aérodrome de Serres – La Bâtie, La Bâtie-Montsaléon (05), 10 juillet 2023, . Bal trad et repas au Cabanon avec Tradosphère Lundi 10 juillet, 18h00 Aérodrome de Serres – La Bâtie, La Bâtie-Montsaléon (05) A partir de 5€ Tradosphère, c’est la rencontre entre les danses trad d’ici et les musiques du monde. Le voyage se fait autant par le corps que par les oreilles, pour un concert – Bal trad ancré et voyageur. Un cercle circassien bulgare, un andro équatorien, une mazurka malienne ou une valse réunionnaise… il y en a pour toutes les sensibilités.Avec violon, clarinette, accordéon, guitare, charango, basse, percussions du monde… et la voix, naturellement. Pour les découvrir : https://www.tradosphere-florac.fr/ecouter/ Bal en extérieur, sur l’herbe de l’aérodrome.PAF : à partir de 5€ / personneOuverture de la buvette et de la restauration à 18h.Repas : 18€ (menu précisé prochainement), sur réservation au 06 68 12 28 83 Une soirée organisée par Le Cabanon, https://lecabanon-lison.jimdofree.com/ source : événement Bal trad et repas au Cabanon avec Tradosphère publié sur AgendaTrad Aérodrome de Serres – La Bâtie, La Bâtie-Montsaléon (05) Le Cabanon

Aérodrome de Serres – La Bâtie, 05700 La Bâtie-Montsaléon, France [{« link »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tradosphere-florac.fr%2Fecouter%2F%3Ffbclid%3DIwAR2NoLb6I-ac23Z3UlITvrSt_JulXuwEKSQ2MZkg5IFf3AM-_cx2bfQEAxc&h=AT1oTr9UCbX0F57g4UJOeF-PQMDUMNcNiDQNxf2w4ycZpGSzJUUtF4iYF80mQkUtCRsDWHa_oDR3_kW3O-DfRPM91sGRyqwsgQkqi-ICiAYdMS6we0MRTD-w1qMBnYYVq2yrRnX3OP0XqqmfI0jd&__tn__=q&c%5B0%5D=AT12cCEG15UtrAVk3MKhqGJjKCuPGrt5vi4d6kGYQMRPV1hPUg-oTTV5tiEWXvWiW91yXENTisrLR9CPinAT8gcCNz0BfzlOVYyDesOFOAktiWS6gfeGAU3yjl1Az_MQO3yO40Gzl1TiMyAOuRXFDJF80ROD »}, {« link »: « https://lecabanon-lison.jimdofree.com/?fbclid=IwAR3xVvqPYZhwDk2z80TjE_fuN43euv69oNnMt1KjSed_x1DxwwIUV46EWEs »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43257 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T18:00:00+02:00 – 2023-07-10T22:00:00+02:00

2023-07-10T18:00:00+02:00 – 2023-07-10T22:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Aérodrome de Serres - La Bâtie, La Bâtie-Montsaléon (05) Adresse Le Cabanon Aérodrome de Serres - La Bâtie, 05700 La Bâtie-Montsaléon, France Age max 110 Lieu Ville Aérodrome de Serres - La Bâtie, La Bâtie-Montsaléon (05)

Aérodrome de Serres - La Bâtie, La Bâtie-Montsaléon (05) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//