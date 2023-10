Aéro Classic’ Show Aérodrome de Saint Rambert d’Albon Albon, 18 août 2023, Albon.

Albon,Drôme

Festival aéronautique qui viendra fêter l’aviation à travers ses multiples facettes : démonstrations aériennes, rassemblement d’avions et bien plus encore !.

2023-08-18 09:00:00 fin : 2023-08-18 19:00:00. EUR.

Aérodrome de Saint Rambert d’Albon

Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An aeronautical festival celebrating the many facets of aviation: aerial demonstrations, aircraft gatherings and much more!

Un festival aeronáutico que celebra las múltiples facetas de la aviación: demostraciones aéreas, reuniones de aviones y ¡mucho más!

Luftfahrtfestival, bei dem die Luftfahrt in all ihren Facetten gefeiert wird: Flugvorführungen, Flugzeugansammlungen und vieles mehr!

