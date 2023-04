Journée Portes Ouvertes Aérodrome de Saint-Cyr L’Ecole Saint-Cyr-l'École Catégories d’évènement: Saint-Cyr-l'École

Journée Portes Ouvertes Aérodrome de Saint-Cyr L’Ecole, 13 mai 2023, Saint-Cyr-l'École. Journée Portes Ouvertes Samedi 13 mai, 10h00 Aérodrome de Saint-Cyr L’Ecole Entrée libre La prochaine Journée Portes Ouvertes aura lieu le Samedi 13 Mai de 10h à 18h à l’aérodrome de Saint-Cyr-L’Ecole.

C’est l’occasion de découvrir et partager notre activité. Dans ce cadre, il sera possible de : Découvrir notre flotte d’avions et aussi… comment devenir Pilote ! Rencontrer des instructeurs, des membres bénévoles et côtoyer le milieu aéronautique et l’ambiance d’un aéro-club. Bienvenue à tous ! http://enviedepiloter.fr/journees-portes-ouvertes/ Aérodrome de Saint-Cyr L’Ecole aérodrome de saint cyr l’école Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France [{« link »: « http://enviedepiloter.fr/journees-portes-ouvertes/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

