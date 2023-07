[English apéritif] Aérodrome de Saint Aubin sur Scie Saint-Aubin-sur-Scie, 7 juillet 2023, Saint-Aubin-sur-Scie.

Saint-Aubin-sur-Scie,Seine-Maritime

Venez pratiquer votre anglais autour d’un verre en toute convivialité. Pas besoin d’être bilingue, l’essentiel est de participer et de profiter du moment. Ce mois-ci, vous pourrez tester vos connaissances sur l’histoire britannique autour d’un Quizz et peut-être gagner un baptême de l’air pour 2 personnes !

L’association TUG Horizon a pour vocation la promotion et la défense de la ligne Dieppe-Newhaven..

2023-07-07 18:00:00 fin : 2023-07-07 19:30:00. .

Aérodrome de Saint Aubin sur Scie

Saint-Aubin-sur-Scie 76550 Seine-Maritime Normandie



Come and practice your English over a drink in a friendly atmosphere. No need to be bilingual, the main thing is to participate and enjoy the moment. This month, you will be able to test your knowledge of British history with a quiz and maybe win a first flight for 2 people!

The TUG Horizon association aims to promote and defend the Dieppe-Newhaven line.

Ven a practicar tu inglés tomando una copa en un ambiente agradable. No es necesario ser bilingüe, lo más importante es participar y divertirse. Este mes, podrá poner a prueba sus conocimientos de la historia británica con un concurso y, tal vez, ¡ganar un primer vuelo para 2 personas!

La asociación TUG Horizon tiene como objetivo promover y defender la línea Dieppe-Newhaven.

Kommen Sie und üben Sie Ihr Englisch bei einem Getränk in geselliger Runde. Sie müssen nicht zweisprachig sein, das Wichtigste ist, dass Sie teilnehmen und den Moment genießen. In diesem Monat können Sie Ihr Wissen über die britische Geschichte bei einem Quiz testen und vielleicht eine Lufttaufe für zwei Personen gewinnen!

Der Verein TUG Horizon hat sich die Förderung und Verteidigung der Strecke Dieppe-Newhaven zum Ziel gesetzt.

