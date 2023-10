Baptêmes en parachute Aérodrome de Montélimar-Ancône Montélimar, 21 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Venez découvrir la chute libre lors d’un baptême en parachute tandem dans la Drôme provençale! En solo, accompagné de votre famille ou amis, expérimentez des sensations incroyables au dessus d’un paysage 4 étoiles !.

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . EUR.

Aérodrome de Montélimar-Ancône Chemin de l’entrée de l’aérodrome

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover freefall on a tandem skydiving experience in the Drôme provençale! Solo, accompanied by your family or friends, experience incredible sensations above a 4-star landscape!

¡Venga a descubrir la caída libre durante una experiencia de paracaidismo en tándem en la Drôme provenzal! Solo, en familia o con amigos, experimente sensaciones increíbles sobre un paisaje de 4 estrellas

Entdecken Sie den freien Fall bei einer Tandem-Fallschirmspringertaufe in der Drôme Provençale! Ob allein, mit Familie oder Freunden, erleben Sie ein unglaubliches Gefühl über einer 4-Sterne-Landschaft!

Mise à jour le 2023-10-09 par Montélimar Tourisme Agglomération