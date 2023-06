Show des As Aérodrome de Marmande Virazeil Marmande, 17 juin 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Le Show des As signe son grand retour cette année à l’Aérodrome de Marmande-Virazeil le weekend du 17 et 18 juin 2023 ☀️.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00. EUR.

Aérodrome de Marmande Virazeil Carpète

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Show des As returns to the Marmande-Virazeil aerodrome on the weekend of June 17 and 18, 2023 ???

El Show des As regresa al aeródromo de Marmande-Virazeil el fin de semana del 17 y 18 de junio de 2023

Die Show der Asse kehrt dieses Jahr am Wochenende des 17. und 18. Juni 2023 auf den Flugplatz von Marmande-Virazeil zurück?

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Val de Garonne