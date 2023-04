Pilote d’un jour Aérodrome de La Baule 44500 La baule La baule Catégories d’Évènement: La baule

Loire-Atlantique

Pilote d’un jour Aérodrome de La Baule 44500 La baule, 19 avril 2023, La baule. Pilote d’un jour 19 et 26 avril Aérodrome de La Baule 44500 La baule Public Petits visiteurs Grandes découvertes, un programme d’animations pour les familles ! Pilote d’un jour ! Activité pour les familles, adaptée pour les enfants de 7 à 14 ans.

Parcours le musée aéronautique Presqu’ile Côte d’Amour à l’aide de ton livret jeu, retrace l’histoire de ce lieu et découvre ce qu’il cache !

Adulte accompagnant gratuit Aérodrome de La Baule 44500 La baule Aérodrome de La Baule 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/pilote-d-un-jour-la-baule.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T14:30:00+02:00 – 2023-04-19T16:00:00+02:00

2023-04-26T14:30:00+02:00 – 2023-04-26T16:00:00+02:00 FAMILLE JEUNESSE

Détails Catégories d’Évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Aérodrome de La Baule 44500 La baule Adresse Aérodrome de La Baule 44500 La baule Ville La baule Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Aérodrome de La Baule 44500 La baule La baule

Aérodrome de La Baule 44500 La baule La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la baule/

Pilote d’un jour Aérodrome de La Baule 44500 La baule 2023-04-19 was last modified: by Pilote d’un jour Aérodrome de La Baule 44500 La baule Aérodrome de La Baule 44500 La baule 19 avril 2023 Aérodrome de La Baule 44500 La baule La baule La baule

La baule Loire-Atlantique