L’aérodrome vous ouvre ses portes Aérodrome de Gandalou Castelsarrasin, 17 septembre 2023, Castelsarrasin.

Présentation au sol d’avions et de pièces détachées.

Des bénévoles de l’association Espace Aéronautique Culturel partageront avec vous leur passion pour l’aviation et vous feront découvrir l’histoire et le fonctionnement de plusieurs avions emblématiques (Breguet XIV, Stampe, Pipper cub et Emeraude).

Aérodrome de Gandalou 4377 route de l’Aérodrome, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Gandalou Tarn-et-Garonne Occitanie 06 76 09 04 13 http://spiritofgandalou.fr L’aérodrome de Gandalou bénéficie de sa position géographique qui offre également de jolis avantages. Le plus frappant est évidemment l’étendue des terrains aux alentours, ce qui facilite les vols et offre surtout une vue magnifique sur la campagne environnante.

Cet aérodrome a aussi la chance de rassembler plusieurs entités au même endroit : aéronautique, vol à voile, parachutisme, planeurs ou encore aéromodélisme, toutes les possibilités du monde de l’aviation vous sont offertes sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©fdeguiringaud