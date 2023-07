Ardennes Karting Aérodrome de Douzy Douzy, 12 juillet 2023, Douzy.

Douzy,Ardennes

Les horaires : – vacances scolaires : Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 14 h à 23 h Vendredi et samedi : 14 h à 1 h Dimanche et jours fériés : 14 à 20 h – période scolaire : Lundi et Mardi : fermé Mercredi :14 h à 23 h Jeudi : 18 h à 23 h Vendredi : 18 h à 1 h Samedi : 14 à 1 h Dimanche et jours fériés : 14 h à 20 h Les tarifs : 14 € session Junior (à partir de 7 ans et taille supérieure à 1 m 20) 17 € session Adultes (au delà de 16 ans) Tarifs dégressifs avec la carte membre valable 1 an (6 € ou 5 € en renouvellement) : . 15,90 € le 1ère session, 14,50 € puis 13,50 € les suivantes du jour de visite en session Adulte . 12,50 € la 1ère session, 11,50 € les suivantes du jour de visite en session Junior.

fin : . EUR.

Aérodrome de Douzy Route de Mouzon

Douzy 08140 Ardennes Grand Est



Hours: – school vacations: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday: 2:00 pm to 11:00 pm Friday and Saturday: 2:00 pm to 1:00 am Sunday and holidays: 2:00 pm to 8:00 pm – school holidays: Monday and Tuesday: closed Wednesday: 2:00 pm to 11:00 pm Thursday: 6:00 pm to 11:00 pm Friday: 6:00 pm to 1:00 am Saturday: 2:00 pm to 1:00 am Sunday and holidays: 2:00 pm to 8:00 pm Fees: 14 ? junior session (from 7 years old and taller than 1m20) 17 ? Adult session (older than 16 years old) Reduced rates with the membership card valid for 1 year (6 ? or 5 ? for renewal) : . 15,90 ? the 1st session, 14,50 ? then 13,50 ? the following ones from the day of visit in Adult session . 12,50 ? the 1st session, 11,50 ? the following ones from the day of visit in Junior session

Horario: – vacaciones escolares: lunes, martes, miércoles y jueves: de 14.00 a 23.00 h viernes y sábado: de 14.00 a 1.00 h domingo y festivos: de 14.00 a 20.00 h – vacaciones escolares: lunes y martes: cerrado miércoles: de 14.00 a 23.00 h jueves: de 18.00 a 23.00 h viernes: de 18.00 a 1.00 h sábado: de 14.00 a 1.00 h domingo y festivos: de 14.00 a 20.00 h Precios: 14? sesión Junior (a partir de 7 años y más alto de 1m20) 17€ Sesión Adulto (más de 16 años) Tarifas reducidas con el carnet de socio válido durante 1 año (6€ o 5€ para renovación) : . 15,90€ la 1ª sesión, 14,50€ luego 13,50€ las siguientes a partir del día de visita en Sesión Adulto . 12,50€ la 1ª sesión, 11,50€ las siguientes a partir del día de visita en sesión Junior

Öffnungszeiten: – Schulferien: Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 14 bis 23 Uhr Freitag und Samstag: 14 bis 1 Uhr Sonntag und Feiertage: 14 bis 20 Uhr – Schulzeit: Montag und Dienstag: geschlossen Mittwoch: 14 bis 23 Uhr Donnerstag: 18 bis 23 Uhr Freitag: 18 bis 1 Uhr Samstag: 14 bis 1 Uhr Sonntag und Feiertage: 14 bis 20 Uhr Die Preise: 14 ? junior-Sitzung (ab 7 Jahren und Körpergröße über 1,20 m) 17 ? Erwachsenen-Sitzung (über 16 Jahre) Staffelpreise mit der 1 Jahr gültigen Mitgliedskarte (6 ? oder 5 ? bei Verlängerung): . 15,90 ? die 1. Sitzung, 14,50 ? und 13,50 ? die folgenden Sitzungen des Besuchstages in der Erwachsenen-Sitzung . 12,50 ? die 1. Sitzung, 11,50 ? die folgenden Sitzungen am Tag des Besuchs in der Junior-Sitzung

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme