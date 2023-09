Plan, plane, planeurs, planeuses Aérodrome de Château-Arnoux-Saint-Auban Château-Arnoux-Saint-Auban, 16 septembre 2023, Château-Arnoux-Saint-Auban.

Plan, plane, planeurs, planeuses Samedi 16 septembre, 17h00 Aérodrome de Château-Arnoux-Saint-Auban gratuit, réservation indispensable (matériel fourni)

Sylvain Rifflet vous invite à l’inauguration de son audio-balade et vous propose de (re)découvrir l’aérodrome de Saint-Auban, accompagné·e de sa composition musicale.

Je vous propose la « mise en son » d’une balade aux plans multiples. Circulaire, comme la technique de respiration que j’utilise pour jouer en souffle continu, elle fait le tour du C.N.V.V, « la Mecque du vol à voile » et vous offre plusieurs plans. À l’intérieur du cercle, l’activité parfois bouillonnante des libellules s’apprêtant à décoller et, à l’extérieur, comme par contraste, le calme et la beauté d’une série de vues exceptionnelles sur les paysages de la région. Vous serez porté·es par mon souffle qui, je l’espère, vous fera décoller. Venez planer en marchant ! Sylvain Rifflet

Aérodrome de Château-Arnoux-Saint-Auban
Château-Arnoux-Saint-Auban 04160
Alpes-de-Haute-Provence
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 92 64 27 34
info@theatredurance.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

audio-balade Sylvain Rifflet

