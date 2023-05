L’Aéroclub 36 fête ses 40 ans Aérodrome d’Argenton-sur-Creuse Le Pêchereau Catégories d’Évènement: Indre

Le Pêchereau L’Aéroclub 36 fête ses 40 ans Aérodrome d’Argenton-sur-Creuse, 4 juin 2023, Le Pêchereau. Le Pêchereau,Indre Aéroclub de la Vallée de la Creuse fête ses 40 ans..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 19:00:00. .

Aérodrome d’Argenton-sur-Creuse

Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire



Aéroclub de la Vallée de la Creuse celebrates its 40th anniversary. El Aéroclub de la Vallée de la Creuse celebra su 40 aniversario. Der Aéroclub de la Vallée de la Creuse feiert sein 40-jähriges Bestehen. Mise à jour le 2023-05-17 par OT Vallée de la Creuse Détails Catégories d’Évènement: Indre, Le Pêchereau Autres Lieu Aérodrome d'Argenton-sur-Creuse Adresse Aérodrome d'Argenton-sur-Creuse Ville Le Pêchereau Departement Indre Lieu Ville Aérodrome d'Argenton-sur-Creuse Le Pêchereau

Aérodrome d'Argenton-sur-Creuse Le Pêchereau Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pechereau/

L’Aéroclub 36 fête ses 40 ans Aérodrome d’Argenton-sur-Creuse 2023-06-04 was last modified: by L’Aéroclub 36 fête ses 40 ans Aérodrome d’Argenton-sur-Creuse Aérodrome d'Argenton-sur-Creuse 4 juin 2023 Aérodrome d'Argenton-sur-Creuse Le Pêchereau

Le Pêchereau Indre