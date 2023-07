Vols découverte: ça plane pour elles » Aérodrome Cahors Lalbenque Cieurac, 24 juin 2023, Cieurac.

Cieurac,Lot

Journée découverte du planeur les 24 et 25 juin 2023.

Voler entre filles à tarif préférentiel pour vous mesdames !!! (100 €)

En fonction des places disponibles et des conditions météo..

2023-06-24 fin : 2023-06-25 . 100 EUR.

Aérodrome Cahors Lalbenque

Cieurac 46230 Lot Occitanie



Glider Discovery Day on June 24 and 25, 2023.

Flying among girls at a special rate for you ladies!!!! (100 ?)

Subject to availability and weather conditions.

Gliding Discovery Day los días 24 y 25 de junio de 2023.

¡Volar con chicas a un precio especial para vosotras! (100 ?)

Sujeto a disponibilidad y condiciones meteorológicas.

Schnuppertag für Segelflieger am 24. und 25. Juni 2023.

Fliegen unter Mädchen zum Vorzugspreis für Sie, meine Damen!!! (100 ?)

Abhängig von den verfügbaren Plätzen und den Wetterbedingungen.

