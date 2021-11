Paris La Cité de l'Architecture et du Patrimoine Paris “Aerodream, design et structures gonflables” La Cité de l’Architecture et du Patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

“Aerodream, design et structures gonflables” La Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 25 novembre 2021, Paris. “Aerodream, design et structures gonflables”

La Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le jeudi 25 novembre à 18:30

L’exposition Arodream revient sur l’histoire passionnante de l’architecture de l’air. Par la diversité de ses enjeux : esthétiques, écologiques, économiques, scientifiques, techniques, métaphysiques et politiques, l’architecture de l’air ouvre de multiples possibilités d’exploitations pédagogiques sur les questions que soulèvent nos manières d’habiter le monde. Une exposition gonflée qui permet de mieux comprendre les attendus classiques de l’architecture et de les interroger de manière critique et joyeuse.

Visite découverte de l’exposition le 25 novembre gratuite sur réservation, et dates multiples pour des Formations gratuites sur inscription sur différentes thématiques liées à l’architecture et au patrimoine.

Visite découverte de l’exposition, formations enseignants et activités à télécharger La Cité de l’Architecture et du Patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 PARIS Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T18:30:00 2021-11-25T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu La Cité de l'Architecture et du Patrimoine Adresse 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 PARIS Ville Paris lieuville La Cité de l'Architecture et du Patrimoine Paris