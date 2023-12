Journée des métiers de l’aéronautique Aéroclub Andernos-les-Bains, 6 avril 2024 10:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Journée spéciale organisée par l’aéro club d’Andernos et l’association ‘’Charly Delta’’ (Association des usagers de l’aérodrome d’Andernos), en collaboration avec la Mairie d’Andernos les Bains.

L’aéronautique devrait créer, dans les années à venir, 10 000 emplois en France, avec un secteur qui recrute en particulier dans le Sud-Ouest.

Accès libre, gratuit et ouvert à tous.

Buvette et sandwichs sur place..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . .

Aéroclub allée du commandant René Mouchotte

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Special day organized by the aeroclub of Andernos and the association »Charly Delta » (Association of the users of the aerodrome of Andernos), in collaboration with the Town hall of Andernos les Bains

Aeronautics should create, in the coming years, 10 000 jobs in France, with a sector that recruits in particular in the South-West

Free access, open to all

Refreshments and sandwiches on site.

Jornada especial organizada por el aeroclub de Andernos y la asociación Charly Delta (Asociación de usuarios del aeródromo de Andernos), en colaboración con el Ayuntamiento de Andernos les Bains.

Se prevé que la industria aeronáutica cree 10.000 empleos en Francia en los próximos años, y que el sector contrate personal sobre todo en el suroeste.

Acceso libre y gratuito.

Refrescos y bocadillos in situ.

Ein besonderer Tag, der vom Aero-Club Andernos und dem Verein Charly Delta? (Verband der Nutzer des Flugplatzes Andernos) in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Andernos les Bains.

Die Luftfahrtindustrie wird in den kommenden Jahren in Frankreich voraussichtlich 10.000 Arbeitsplätze schaffen, wobei vor allem im Südwesten des Landes Personal gesucht wird.

Freier Zugang, kostenlos und für alle offen.

Getränke und Sandwiches vor Ort.

