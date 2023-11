L’aerochrome fait son marché d’art de Noël ! – Les 2 et 3 décembre Aérochrome Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne L’aerochrome fait son marché d’art de Noël ! – Les 2 et 3 décembre Aérochrome Blagnac, 2 décembre 2023, Blagnac. L’aerochrome fait son marché d’art de Noël ! – Les 2 et 3 décembre 2 et 3 décembre Aérochrome Renseignements Le samedi 2 et dimanche 3 décembre, venez à la rencontre d’artistes locaux : Prints

Custom d’objets

Linogravures

Sérigraphies

Céramiques

Sculptures…

Textile

Une quinzaine d’artistes vous accueilleront au milieu des fresques de l’exposition Totem. L’occasion de faire des cadeaux originaux et à petits prix ! I Infos pratiques Le marché est en intérieur

Restauration et buvette sur place :

– Retrouvez aussi un bar avec du vin et chocolat chauds ainsi qu’une soupe pour se réchauffer.

– L’association « System Dys » proposera des petits gâteaux. Pour venir :

Bus : Ligne 70 direction Aéroconstellation, arrêt Tonneliers.

Tram : Ligne T1 direction MEET, arrêt Grand Noble

Parking à 100 mètres Aérochrome 220 Rte de Grenade 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://laerochrome.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 44 39 03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 44 39 03 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

