Séjour Découverte Métiers Aéronautique et spatial AEROCAMPUS AQUITAINE Latresne, 22 octobre 2023, Latresne.

Séjour Découverte Métiers Aéronautique et spatial 22 – 28 octobre AEROCAMPUS AQUITAINE 700 € TTC

Un séjour d’une semaine durant les vacances d’Automne, pour découvrir de manière ludique tous les métiers de l’univers aéronautique et spatial !

Chaque jour, vos Juniors découvrent un métier, via la théorie (mise à sa portée de façon ludique par notre animatrice) puis passent à la pratique grâce à une animation adaptée. Ils auront également l’opportunité de rencontrer un professionnel qui leur fera découvrir tous les aspects de son métier, leur partagera sa passion et répondra à toutes leurs questions. Les jeunes repartiront avec des souvenirs qu’ils auront fabriqués lors des animations immersives.

Le principe : 1 journée > 1 thème :

De la conception à la livraison de l’aéronef, de sa fabrication à sa maintenance, de son maintien en condition opérationnelle à sa sécurité et dans tous les corps de métiers (y compris les armées) avec cette année une nouveauté : la découverte des métiers du spatial.

Une découverte complète de tous les métiers (mécanicien, ingénieur, pilote, contrôleur, PNC, …) avec la possibilité d’obtenir des réponses à toutes ses questions et construire son projet professionnel.

AEROCAMPUS AQUITAINE 1 route de Cénac 33360 LATRESNE Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine

