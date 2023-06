Séjour Initiation aéronautique – juillet 2023 AEROCAMPUS AQUITAINE Latresne, 9 juillet 2023, Latresne.

Un séjour d’une semaine durant les vacances d’été, pour découvrir de manière ludique l’univers aéronautique !

Chaque jour, vos Juniors de 10 à 17 ans sont immergés dans le monde de l’aéronautique et découvrent son histoire (simplifiée), son alphabet, les pièces qui constituent un aéronef…Ils adoptent une démarche scientifique fondée sur l’expérimentation pour apprendre les notions de base du vol (l’aérodynamique).

Plan de vol de la semaine :

Pilotage d’avion sur Simulateur de vol P3D : votre enfant s’initie au pilotage virtuel d’un avion grâce au manche, manettes des gaz et palonnier (pédales)

Notions théoriques aéronautiques

Découverte du pilotage drone

Boîte à métiers de l’aéronautique

Découverte des aéronefs d’AEROCAMPUS Aquitaine : plus d’une vingtaine d’avions et hélicoptères – civils et militaires

Visite d’une industrie aéronautique

Vol en ULM – Avion Biplace – sur un Aérodrome

AEROCAMPUS AQUITAINE 1 route de Cénac 33360 LATRESNE Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.aerocampus-aquitaine.com/fr/accueil-aerocampus-junior-accueil/ »}, {« type »: « email », « value »: « junior@aerocampus-aquitaine.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 75 86 24 »}]

