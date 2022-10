Séjour Découverte Aéromodélisme & Drone AEROCAMPUS AQUITAINE Latresne Catégories d’évènement: Gironde

Latresne

Séjour Découverte Aéromodélisme & Drone AEROCAMPUS AQUITAINE, 23 octobre 2022, Latresne. Séjour Découverte Aéromodélisme & Drone 23 – 29 octobre AEROCAMPUS AQUITAINE

700 € TTC

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap moteur mi AEROCAMPUS AQUITAINE 1 route de Cénac 33360 LATRESNE Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine Une semaine pour découvrir le pilotage d’avion et de drone ! Quoi de mieux pour découvrir l’aéronautique que de faire soi-même ? Vos juniors fabriquent leur propre aéromodèle et s’essaient au télépilotage (Drone multicopter, drone avion) tout en s’amusant ! Pour découvrir l’aéronautique :

-Les jeunes s’approprient les notions de base en aérologie et aérodynamisme

-Ils découvrent les différents types d’aéronefs, leur fonctionnement, leur structure, leur histoire … -Ils fabriquent leur propre aéromodèle

-Ils exlorent les métiers du Drone Pour découvrir les bases du pilotage :

-Les jeunes apprennent à contrôler leur drone durant tout le vol. Grâce au pilotage en double commande, ils peuvent apprendre à piloter, en toute sécurité.

– Ils découvrent aussi la réglementation aérienne et la météorologie pour voler dans les meilleures conditions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T14:00:00+02:00

2022-10-29T14:00:00+02:00

