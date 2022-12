Séjour perfectionnement aéronautique – juillet 2022 AEROCAMPUS AQUITAINE Latresne Catégories d’évènement: Gironde

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap moteur mi AEROCAMPUS AQUITAINE 1 route de Cénac 33360 LATRESNE Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine Un séjour d’une semaine durant les vacances d’été, pour se perfectionner de manière ludique sur l’univers aéronautique !

Si vos juniors ont déjà des connaissances en Aéronautique (BIA par exemple), ils pourront aller plus loin et développer leurs compétences (Aérodynamique, Aérologie, fonctionnement des aéronefs, navigation, règlementation, pilotage sur simulateur… Plan de vol de la semaine : Pilotage d’avion sur Simulateur de vol P3D : votre enfant s’initie au pilotage virtuel d’un avion grâce au manche, manettes des gaz et palonnier (pédales) Notions théoriques aéronautiques Découverte du pilotage drone Boîte à métiers de l’aéronautique Découverte des aéronefs d’AEROCAMPUS Aquitaine : plus d’une vingtaine d’avions et hélicoptères – civils et militaires Visite d’une industrie aéronautique Vol en ULM – Avion Biplace – sur un Aérodrome

