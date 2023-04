Centre de formation AERO STYL’ Peinture décorative sur tous supports aux pinceaux et aérographe Aéro styl’ Vertou Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vertou

Centre de formation AERO STYL’ Peinture décorative sur tous supports aux pinceaux et aérographe Aéro styl’, 27 mars 2023, Vertou. Centre de formation AERO STYL’ Peinture décorative sur tous supports aux pinceaux et aérographe 27 – 30 mars Aéro styl’ Vous souhaitez vous initier à de nouvelles techniques artistiques en décor ? Vous désirez débuter ou perfectionner votre niveau en aérographie ?

Notre établissement vous accompagne grâce à son savoir-faire en vous offrant un ensemble de formations adaptées à votre niveau.

Quels que soient vos besoins, nous donnons vie à votre projet d’apprentissage de peinture. Nous vous accompagnons de A à Z lors de la poursuite de votre formation.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous vous présenterons les dernières tendances en matière de performances artistiques. Formation au Titre Professionnel (Diplôme d’Etat) : Peintre décorateur

Le peintre en décor réalise des trompe-l’oeil, imitation de matière (faux bois, marbre, …), badigeons à la chaux. Il utilise la peinture acrylique, des pigments naturels et de la chaux. Il réalise aussi la peinture et l’enduisage leger dans le bâtiment en rénovation et en neuf. La formation se déroule sur 9 mois. Formation éligible au CPF, Transition Pro, Pôle Emploi, Région, … Formation en aérographie

Formation à la semaine ou en formation longue de 3 mois. Il est possible, grâce à cet outil, de peindre sur tous supports (textile, bois, metal, peinture, verre, plexi, maquillage, nouriture, …). Si vous souhaitez faire des réalisations avec un aspect photo, c’est cette formation qu’il vous faut. Aéro styl’ 42b rue de la Maladrie Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0671078458 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T08:30:00+02:00 – 2023-03-27T17:00:00+02:00

2023-03-30T08:30:00+02:00 – 2023-03-30T16:30:00+02:00 peintre décorateur peintre en décor Réalisation aux pinceaux d’une toile mélangeant le passage Pommeraye et l’Eléphant à Nantes, par les élèves.

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vertou Autres Lieu Aéro styl' Adresse 42b rue de la Maladrie Ville Vertou Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Aéro styl' Vertou

Aéro styl' Vertou Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vertou/

Centre de formation AERO STYL’ Peinture décorative sur tous supports aux pinceaux et aérographe Aéro styl’ 2023-03-27 was last modified: by Centre de formation AERO STYL’ Peinture décorative sur tous supports aux pinceaux et aérographe Aéro styl’ Aéro styl' 27 mars 2023 Aéro styl' Vertou Vertou

Vertou Loire-Atlantique