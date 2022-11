Pionniers et Innovations dans l’Aéronautique Aéro-Club de France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pionniers et Innovations dans l’Aéronautique Aéro-Club de France, 26 novembre 2022, Paris. Pionniers et Innovations dans l’Aéronautique Samedi 26 novembre, 10h00 Aéro-Club de France

sur inscription

Cap sur l’Avenir est un ensemble de passionnés de l’aérien, responsables associatifs, étudiants et professionnels du secteur, qui œuvre à la promotion et au rayonnement de l’aéronautique française. Aéro-Club de France 6 Rue Galilée 75116 Paris Quartier de Chaillot Paris 75116 Île-de-France Cap sur l’Avenir est un ensemble de passionnés de l’aérien, responsables associatifs, étudiants et professionnels du secteur, qui œuvre à la promotion et au rayonnement de l’aéronautique française. Le samedi 26 novembre 2022, nous nous rassemblerons au sein de l’Aéro-Club de France pour une journée ayant comme thème « Pionniers et Innovations dans l’Aéronautique ». À cette occasion, nous vous proposons le matin des activités collectives (programme à venir) et l’après-midi des tables rondes où nous évoquerons les pionniers dans l’innovation de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-26T17:00:00+01:00

