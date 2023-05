Aerial Salad (UK) + Weird Brainz + Dumpling L’international, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente :

Aerial Salad

Formation punk basée à Manchester, Aerial Salad dégage un charme instantané, 50% casual-hooligan, 50% skater punk. Le groupe s’est rapidement construit une solide réputation sur scène outre-manche et s’apprête à sortir un nouvel album qui, si l’on s’en fie au single imparable « The Same 24 Hours (As Beyoncé) », devrait être une sacrée claque.

Weird Brainz

Fuzz écorchée et accords flottants, Weird Brainz te rend nostalgique de ton spleen adolescent…

Attention les dents si t’es aux premiers rangs !

Dumpling

Issu du Val d’Oise, le groupe présentera ses nouveaux morceaux depuis leur (re)formation en 2020.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

