Concert participatif de musiques traditionnelles revisitées (Bénin, Afrique du sud, Cuba,Macédoine, France, Mali). De l'intime des voix a capella au festif des chants à répondre et de la danse, le duo développe le thème des nuances dans la communication entre les Hommes. Aux sons des sanzas, du cajon, des cloches du Bénin, le public sera amené à bouger et à produire du son…

IROKO, sons du monde
Mercredi 14 juin, 17h00
AEREA Jules Verne Joigny
13 Rue Jules Verne, 89300 Joigny

