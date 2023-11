BRADERIE 5 ET 6 DÉCEMBRE 2023 AEP NDC Montparnasse Rencontres Paris Catégorie d’Évènement: Paris BRADERIE 5 ET 6 DÉCEMBRE 2023 AEP NDC Montparnasse Rencontres Paris, 5 décembre 2023, Paris. BRADERIE 5 ET 6 DÉCEMBRE 2023 5 et 6 décembre AEP NDC Montparnasse Rencontres BRADERIE de Noël

Mardi 05 décembre 2023 de 14 h à 19 h

Mercredi 06 décembre 2023 de 12h30 à 16h30 JOUETS, LIVRES, BROCANTE, BIJOUX, DENTELLES, CADEAUX, MAROQUINERIE, TENUES DE FETE (Hommes, Femmes et Enfants)

92 bis Boulevard du Montparnasse

75014 PARIS

VOUS POUVEZ TROUVER EGALEMENT

Des jeux de société, du linge de maison, des peluches, des DVD et des CD NB: Nous n'acceptons pas la CARTE BANCAIRE

2023-12-05T14:00:00+01:00 – 2023-12-05T19:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T14:00:00+01:00 – 2023-12-05T19:00:00+01:00

2023-12-06T12:30:00+01:00 – 2023-12-06T16:30:00+01:00

