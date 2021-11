Le Moulon Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Essonne, Le Moulon AEON Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’évènement: Essonne

Le Moulon

AEON Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay, 18 novembre 2021, Le Moulon.

du jeudi 18 novembre au samedi 20 novembre à Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay

Fondée par Clément Debailleul et Raphaël Navarro, la compagnie 14:20 est à l’initiative du mouvement de la Magie nouvelle. En résidence en 2021 à la Scène de recherche, elle y prépare son spectacle ÆON autour du thème du temps en étroite collaboration avec l’équipe de recherche Cognition & Brain Dynamics (NeuroSpin). Sur scène, son matériau de travail est l’illusion du temps, ancrée dans les fonctionnements cérébraux et les rythmes neuronaux mais aussi l’histoire du spéléologue Michel Siffre et ses expérience de vie souterraine. Collaboration scientifique, Virginie Van Wassenhove, Laboratoire Cognition & Brain Dynamics (NeuroSpin), Christophe Galfard (physicien et auteur) ainsi qu’Alice Guyon(CNRS) . Ce projet est lauréat de l’appel à projet Expérimentation de La Diagonale · Université Paris-Saclay / Scène de recherche ENS Paris-Saclay

De 5 à 20 euros

Conception et écriture: Aragorn Boulanger, Clément Debailleul, Elsa Revol
Mise en scène: Clément Debailleul
Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette

2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T21:00:00;2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T21:00:00;2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T21:00:00

